Aktueller SEK-Einsatz im Live-Ticker

Mann bedroht Nachbarn und verbarrikadiert sich

Update, 23.01.2020, 09.50 Uhr: Mann randaliert mit Axt und Eisenstange - SEK vor Ort

Die Polizei und das SEK sind weiterhin mit einem Großaufgebot in Mömbris vor Ort. Ein Sprecher der Polizei verrät im Gespräch mit inFranken.de neue Details zum Einsatz: Der 44-jährige Mann hat demnach bereits gegen 5 Uhr in der Früh angefangen im Mehrfamilienhaus im Mömbriser Ortsteil Reichenbach zu randalieren. Nachbarn alarmierten per Notruf die örtliche Polizei, da der Mann mit einer Eisenstange bewaffnet vor deren Wohnungstür stand. Er schlug zudem mit der Stange gegen die Tür.

Als die alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf, hatte sich der Mann bereits in seine Wohnung zurückgezogen und verbarrikadiert, wie der Sprecher bestätigt. Die Polizei verständigte umgehend ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften. Der 44-Jährige reagierte im Anschluss auf die Polizei: Er schmiss zahlreiche Gegenstände aus dem Fenster auf die Straße und traf damit auch Beamte. Er drohte zudem mit einer Axt.

Er befindet sich Angaben des Polizeisprechers zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand. Aktuell (Stand: 09.50 Uhr) läuft der Polizeieinsatz noch. Der Mann befindet sich weiterhin im Wohnhaus. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

Erstmeldung, 23.01.2020, 9 Uhr: SEK-Einsatz in Mömbris

In Unterfranken kommt es am Donnerstagmorgen (23. Januar 2020) zu einem Großeinsatz der Polizei: Dort bedroht ein Mann Nachbarn und Polizeibeamte. Das SEK (Sondereinsatzkommando der Polizei) ist ebenfalls vor Ort.

Der Einsatz findet in Mömbris (Kreis Aschaffenburg) statt. Mehr in Kürze auf inFranken.de.