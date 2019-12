A3 von querstehendem Sattelzug versperrt - Straßen unbefahrbar: Verkehrschaos durch Schnee

Schnee und Glatteis in Unterfranken - zahlreiche Unfälle und Behinderungen auf A3 und Landstraßen: Starker Schneefall und niedrige Temperaturen haben in Kombination am Freitagnachmittag für einige Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt. Darüber berichtet das Polizeipräsidium und hat einen wichtigen Appell an alle Autofahrer.

A3: Lkw dreht sich auf Autobahn und steht quer auf der Fahrbahn

Der wohl spektakulärste Zwischenfall ereignete sich bereits um 13 Uhr auf der Autobahn A3 Höhe Rohrbrunn: In Fahrtrichtung Frankfurt verlor ein Sattelzug laut Polizei "die Bodenhaftung" und kam querstehend auf der zweispurigen Straße. Das der Unfall glimpflich, also ohne Personen- oder nennenswerten Sachschaden ausging, ist wohl der Uhrzeit geschuldet. Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschte wenig Verkehr auf der A3. Gut ein halbe Stunde später war die Autobahn wieder ohne Beeinträchtigungen befahrbar.