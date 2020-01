40 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Aschaffenburg muss sich der damalige Nachbarsjunge von Mittwoch an wegen Mordes vor Gericht verantworten. Gegen den heute 57 Jahre alten, verheirateten Mann wird Jugendstrafrecht angewandt, weil er zum Tatzeitpunkt noch nicht volljährig war. Er sitzt seit Mai in Untersuchungshaft. Der Fall hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht und lieferte in Aschaffenburg über Jahrzehnte Gesprächsstoff.

Opfer auf dem Heimweg überfallen

Der damalige Teenager soll sein Opfer auf dem Heimweg von einem Stenographie-Kurs überfallen und es in den idyllisch am Mainufer gelegenen Aschaffenburger Schlosspark gebracht haben. Unterhalb des sogenannten Frühstückstempels, einem Pavillon in der Nähe von Schloss und Pompejanum, wurde wenige Tage später die Leiche gefunden.

Wie die Süddeutsche Zeitung schreibt, war die Tote damals die erst 15-Jährige Christiane L. Weiter heißt es, der Fundort der Leiche - unterhalb des "Frühstückstempel" - habe die Menschen damals besonders aufgewühlt. Viele Aschaffenburg würden dort ihre freien Stunden verbringen.Dort wurde der Leichnam "wohl etwa zwölf Stunden, nachdem sie getötet wurde", gefunden. "Vermutlich ist die 15-Jährige über eine Schlossgartenmauer in die Tiefe gestoßen worden.", heißt es abschließend.

Cold-Case-Ermittlungen führen zum Täter

Die Polizei war dem Mann im Rahmen einer sogenannten Cold-Case-Ermittlung auf die Spur gekommen. Dabei werden ungelöste Kriminalfälle oft nach vielen Jahren noch einmal mit frischem Blick und neuen Ermittlungsmethoden beleuchtet - in der Hoffnung, das richtige Mosaiksteinchen doch noch zu finden.