Mit über 2 Promille über die A3: Polizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer

Komplett betrunken hat sich ein 36-Jähriger am Freitag ans Steuer seines tonnenschweren Lkw gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Mann anderen Teilnehmern auf, weil er teilweise in Schlangenlinien über die Autobahn fuhr. Immer wieder geraden Lkw-Fahrer in die Kritik: Zuletzt sorgte ein fränkischer Lkw-Fahrer für Aufsehen, als er über seine Erlebnisse auf der Straße berichtete. So habe er beispielsweise beobachtet, wie ein anderer Fahrer während der Fahrt auf dem Beifahrersitz kochte.

Beim aktuellen Fall fiel anderen Autofahrern der Sattelzug am Freitagmittag um 12:00 Uhr auf der A 3 auf, welcher sehr langsam und teilweise auch in Schlangenlinien fuhr. Der Sattelzug wurde an der Anschlussstelle Stockstadt einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 36-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Der 36-Jährige musste sich einer Blutprobe unterziehen. Die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt.

Der ausländische Fahrer hinterlegte zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro.