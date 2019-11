Am späten Sonntagabend sind zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Heimstraße in Aschaffenburg ausgerückt. Gegen 23 Uhr eilten Rettungskräfte zunächst einer 41-jährigen Frau zur Hilfe, die in ihrer Duschkabine kollabiert war.

Die CO-Messgeräte der Einsatzkräfte schlugen vor Ort plötzlich an, weshalb sie die Kollegen der Feuerwehr hinzuriefen. Auch diese stellten einen erhöhten CO-Wert fest. Um der Ursache auf die Spur zu kommen, mussten die Bewohner des Mehrfamilienhauses zur Sicherheit evakuiert werden. Zudem wurde das gesamte Gebäude gelüftet.

Erhöhter Kohlenmonoxid-Wert führt zu vier Verletzten

Schließlich gelang es den Einsatzkräften so, den Kohlenmonoxid-Wert zu senken. Die Bewohner durften zurück in ihre Wohnungen. Vier Menschen wurden jedoch verletzt. Sowohl die 41-jährige Frau, als auch deren 16- und 20-jährigen Kinder wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 44-jährige Vater begab sich selbstständig in medizinische Behandlung.

Die Ursache des erhöhten Kohlenmonoxid-Wertes ist weiterhin unklar. Auch ein hinzugezogener Kaminkehrer konnte bis dato keine Ursache für den erhöhten CO-Wert feststellen. Es bedarf weiteren Abklärungen, wie die Polizei am Montag bekanntgab.

