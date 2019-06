Frau aus Unterfranken wird vermisst

Seniorin ist auf Medikamente angewiesen

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Seit Sonntagnachmittag (23. Juni 2019) wird nach der 80-jährigen Sanja Rieger gesucht. Sie stammt aus Mainaschaff (Kreis Aschaffenburg, Unterfranken): Informationen der örtlichen Polizei zu folge, hat die Seniorin ihre Wohnung zwischen 4 Uhr in der Nacht und 11 Uhr am Vormittag verlassen und ist nicht mehr zurückgekehrt. Unter Umständen ist es möglich, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Zudem verweist die Polizei darauf, dass die 80-Jährige auf Medikamente angewiesen ist.

Sanja Rieger (80) vermisst: Wer hat die Rentnerin aus Unterfranken gesehen?

Die Polizei hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung. Deshalb haben die Beamten eine Beschreibung der 80-Jährigen veröffentlicht. Sie wird wie folgt beschrieben:

160 cm groß

schlank

kurze, schwarz-graue Haare

trägt möglicherweise eine Brille

Wer die Vermisste gesehen hat beziehungsweise Informationen zu ihrem Aufenthaltsort hat, soll sich umgehend bei der zuständigen Polizei melden. Hinweise werden unter 06021/8570 entgegen genommen.

Video: Wie läuft eine Vermisstensuche ab?

Wie läuft die Vermisstensuche ab? Zum Video "Wie läuft die Vermisstensuche ab?"

Immer wieder fahndet die Polizei nach vermissten Menschen. Oftmals können sie wieder gefunden werden, da Zeugen wichtige Hinweise geben: Alle Vermisstenfälle in Franken im Überblick.