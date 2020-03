Die Aschaffenburger Kunsthalle Jesuitenkirche zeigt von Samstag (07. März 2020) bis zum 14. Juni 2020 neue Werke des Konzeptkünstlers Tim Otto Roth. Dabei bedient sich der Künstler mathematischer Regelmäßigkeiten und orientiert sich auch an Werken ehemaliger Künstler.

Unter dem Titel "Logische Phantasien" verwandele der Künstler das ehemalige Gotteshaus in ein Universalkunstwerk, sagte Museumssprecherin Natalie Ungar.

"Mathematischer Sozialismus" bei Wasserorgel

Inspiriert vom Werk des 1982 gestorbenen Malers Christian Schad denkt Roth dabei beispielsweise dessen Fotografien ohne Kamera, die sogenannten "Schadografien" neu. So lässt er in den Gewölben der ehemaligen Kirche unter anderem 3-D-Schatten die romantische Kunstfigur Scarbo zum gleichnamigen dritten Satz des Klavierwerks "Gaspard de la Nuit" von Maurice Ravel tanzen.