Im unterfränkischen Alzenau (Kreis Aschaffenburg) haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (3. Dezember 2019) einen Geldautomat gesprengt. Gegen 3 Uhr drangen die Täter in die Bankfiliale ein. Anwohner hörten deshalb einen lauten Knall. Informationen der örtlichen Polizei zufolge, positionierten die Unbekannten ein Gasgemisch an einem der Geldautomaten. Anschließend kam es zur Explosion im Gebäude.

Polizei fahndet: Unbekannte sprengen Geldautomat bei Aschaffenburg

Angaben der Polizei nach, flüchteten die Täter nach der Sprengung unerkannt mit einem Auto - wohin ist aktuell unklar. Die Polizei fahndet seit der Nacht mit Hochdruck. An der Suche ist auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.