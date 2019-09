Suche nach vermisstem Mädchen aus Laufach (Kreis Aschaffenburg): Seit Donnerstagmorgen (12.09.2019) wird die 13-jährige Ella T. vermisst, teilt die Polizei mit. Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen bisher erfolglos, nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: Hat jemand Ella gesehen?

Kurz nachdem das Mädchen nicht in der Schule erschienen war, meldete die Familie Ella als vermisst. Die Polizei Aschaffenburg sowie die Bundespolizei leiteten die Suche ein. Aktuell könne nicht ausgeschlossen werden, dass die 13-Jährige mit dem Zug in das Saarland nach Dillingen (Kreis Saarlouis) gefahren ist, so die Polizei. Aktuell liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.

Beschreibung: Vermisstes Mädchen in Unterfranken

Größe: etwa 1,60 Meter groß

Figur: kräftig

dunkelbraune, schulterlange Haare, Brille

Kleidung: schwarze Jacke, weißer Pullover, schwarze Hose, weiße Turnschuhe mit auffälligen orangen Streifen, außerdem hat sie eine schwarz-weiße Tasche dabei

Wer das Mädchen möglicherweise gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Telefon 06021/857-0 bei der Polizei Aschaffenburg zu melden. Am Donnerstag wird in Nürnberg ebenfalls eine Person vermisst. Sie benötigt dringend Hilfe.

