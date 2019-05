Weil sie ihren Hund nicht angeleint hatte, geriet eine 37-jährige Frau in Krombach (Landkreis Aschaffenburg) mit einem 75-Jährigen aneinander.

Der Senior regte sich deswegen dermaßen auf, dass der Streit am Mittwochabend schließlich in einer Körperverletzung mündete. Demnach war die Frau gegen 18.30 Uhr mit ihrem Hund, der nicht angeleint war, auf einem Feldweg in der Verlängerung der Schlemmgasse unterwegs.

Senior schlägt Hundehalterin

De 75-jährige Mann forderte die Frau laut Polizei auf, den Hund anzuleinen. Dabei beleidigte er die Hundehalterin. Als die Frau die Sache klären wollte, schlug der Mann der Frau ins Gesicht. Als sie sich entfernte, warf er noch einen Holzprügel hinter ihr her, der sie aber glücklicherweise verfehlte.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung.

