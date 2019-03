Großostheim vor 56 Minuten

Diebstahl

Kreis Aschaffenburg: Unbekannter raubt Schmuck aus Rentner-Schlafzimmer

In Großostheim hat ein Rentner am Mittwochmorgen einen unbekannten Mann in seinem Schlafzimmer erwischt. Im Anschluss stellte er fest, dass Schmuck fehlt.