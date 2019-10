Ethanol-Ofen löst Brand in Großwelzheim aus: Viel Glück hatten laut Polizei Alzenau am Freitagmittag (18. Oktober 2019 die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Großwelzheim (Landkreis Aschaffenburg/Unterfranken), als bei einem Brand nichts Schlimmeres passierte.

Achtjährige alleine zu Haus: Beim Ofen-Anzünden Brand verursacht

Ein achtjähriges Mädchen, das von seiner Mutter und deren Lebensgefährten alleine in der Wohnung zurückgelassen wurde kam gegen 13.15 Uhr auf die Idee, den neu beschafften Ethanol-Ofen anzuzünden. Durch falsche Handhabung seitens der Kindes kam es laut Polizei zu einem Brand.

Der Versuch des Mädchens, das Feuer mit einer Wolldecke zu löschen scheiterte, so dass sie die Wohnung verließ und die Nachbarn informierte. Just zu dieser Zeit kehrte der Lebensgefährte der Mutter zurück und löschte das Feuer. Es entstand nur geringer Schaden am Ofen und dem Laminatboden der Wohnung. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Karlstein war mit 16 Einsatzkräften vor Ort.