Kreis Aschaffenburg: Dreister Dieb verschwindet mit Einhorn - was hat er vor?

Dreister Diebstahl in Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg): Am Pfingstmontag, zwischen 21.45 Uhr und 22.45 Uhr, trieb ein unbekannter Dieb sein Unwesen in der kleinen Gemeinde und entwendete einige Gegenstände. Dies berichtet die Polizeiinspektion Aschaffenburg am Dienstag.

So ließ er von der Terrasse eines Einfamilienhauses in der Maria-Probst-Straße einen Buggy sowie ein aufblasbares Einhorn mitgehen. Der Schaden wird auf circa 400 Euro geschätzt.

In Fällen mit unbekannten Verursachern/Tätern erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

