Aschaffenburg 16.03.2020

Kommunalwahlen

Kommunalwahl 2020 in Aschaffenburg: Es kommt zur Stichwahl um die Herzog-Nachfolge

In Aschaffenburg geht die Wahl um das Amt des Oberbürgermeistermeisters in die Verlängerung: Da bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 kein Kandidat die absolute Mehrheit für sich verbuchen konnte, kommt es zur Stichwahl zwischen Jürgen Herzing (SPD) und Jessica Euler (CSU).