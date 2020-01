Kleinostheim: Großer Suchaktion am Main - ist Frau in eiskalten Fluss gesprungen?

Am Main suchte ein Großaufgebot an Rettungskräften am Sonntagnachmittag (5. Januar 2020) nach einer vermissten Frau, teilt die Polizei mit. Laut eines Zeugen war sie möglicherweise bei der Schleuse Kleinostheim in den Fluss gesprungen.

Großaufgebot sucht am Main nach vermisster Frau

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst machten sich sofort auf den Weg zur Schleuse. Zu Wasser, zu Land und zu Luft suchten diese nach der Vermissten, die relativ rasch identifiziert werden konnte.

Im Einsatz waren: