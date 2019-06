Zwei Tote in Franken entdeckt

Leichen liegen in einem WohnhausZeuge gab Polizei wichtigen Hinweis Aktuelle Großfahndung nach Unbekanntem

Mann möglicherweise bewaffnet

Großfahndung in Franken:

Der Mann könnte bewaffnet sein.

Fahndung in der Region: Mann könnte bewaffnet sein

Die Polizei fahndet aktuell nach einem Gewalttäter . Wie die Behörden berichten, wurden am Montagmittag (24. Juni 2019) ein Mann und eine Frau tot in einem Wohnhaus in Kahl am Main (Kreis Aschaffenburg) gefunden. Ein Zeuge gab den entscheidenden Hinweise, das sich im Wohnhaus Leichen befinden könnten. Dies sagte die Polizei zu. Es besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes, weshalb die Beamte mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen, bislang noch unbekannten Täter fahnden.Deshalb warnt die Polizei davor, ihn anzusprechen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 30 Jahre alt

schlanke Figur

dunkle Haare mit Halbglatze

Brillenträger

trug graues oder hellgrünes T-Shirt

der Täter könnte blutverschmiert sein

Hintergründe unklar: Gewalttäter in Franken auf der Flucht

Wer in Kahl am Main möglicherweise eine Person beobachtet hat, auf die die Beschreibung zutrifft, wird dringend gebeten, sofort über den Notruf 110 die Polizei zu verständigen. Mögliche Zeugen sollten nicht selbst handeln, da der Täter bewaffnet sein könnte. Die Polizei fahndet mit zwei Hubschraubern. Zahlreiche Streifen sind zudem im Einsatz: Die Polizei Hessen ist ebenfalls informiert. Die Fahndung erstreckt sich bis ins angrenzende Bundesland.

Die Toten sind offentsichtlich durch massive Gewalteinwirkung ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Aktuell sind die Hintergründe der möglichen Tat noch unklar: Laut Polizei und Staatsanwaltschaft existiert neben der Flucht-Theorie, ein zweites mögliches Szenario. Möglicherweise handelt es sich bei dem gefundenen Toten um den Täter. Dies kann derzeit aktuell nicht ausgeschlossen werden. Allerdings kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Unbekannte auf der Flucht ist.

