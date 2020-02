Jungen berauben und schlagen Jugendlichen

Am Samstagabend eskalierte eine zufällige Begegnung in der Seidelstraße in Aschaffenburg: Ein 17-Jähriger traf zufällig auf drei Jungen, die ihn völlig grundlos angriffen. Die Polizei berichtet, dass die Täter auf ihn eingeschlagen und ihn getreten haben. Anschließend forderten die Täter unter Gewalt den Geldbeutel des Jugendlichen.

Täter lassen verletzten Jugendlichen liegen

Aus dem Geldbeutel stahlen sie das Kleingeld und flüchteten dann in Richtung Eissporthalle. Mit Hilfe der Personenbeschreibung machte sich die Polizei unmittelbar auf die Suche nach den Tätern. Nahe des Tatortes konnten die Beamten drei tatverdächtige Jungen, im Alter von 14 beziehungsweise 16 Jahren, festnehmen. Bei ihnen fanden die Polizisten auch das gestohlene Bargeld.