Geldautomat gesprengt - Täter flüchten mit dunklem Auto über A3: In Unterfranken haben Unbekannte eine Bank überfallen. In der Marktgemeinde Hösbach im Landkreis Aschaffenburg sprengten die Täter einen Geldautomaten. Sie konnten flüchten.

Flucht über A3 nach Lautem Knall am frühen Mittwochmorgen

Um 4 Uhr am Mittwochmorgen muss es ein lauter Knall in der Hauptstraße in Hösbach gewesen sein, der auf den Banküberfall hingewiesen hatte. Drei Männer, so berichtet es das Polizeipräsidium Unterfranken wenige Stunden nach dem Vorfall, sollen sich an einem Geldautomaten im Vorraum eine Bank zu schaffen gemacht haben.