Hösbach vor 1 Stunde

Schwelbrand

Unterfranken: Brand in Schule - Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz

Ein Schwelbrand in der Realschule hat am Dienstag einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im unterfränkischen Hösbach ausgelöst. Die Kriminalpolizei hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen.