Großfahndung der Polizei: Einbrecher auf der Flucht

Einbrecher flüchten: Im Laufacher Ortsteil Hain (Landkreis Aschaffenburg) wurde nach einem Einbruch am Freitagabend (06.Dezember 2019) das Fluchtfahrzeug mittels einer Großfahndung mit einem Polizeihubschrauber in Sailauf sichergestellt. Die Täter waren von einem Zeugen gestört worden und daraufhin geflüchtet. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Einbrecher fliehen- Fluchtwagen sichergestellt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Einbruch am frühen Freitagabend (06. Dezember 2019), gegen 18.40 Uhr. Ein Zeuge überraschte die vermutlich vier Täter, die sich bereits Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Sainte-Eulalie-Straße in Hain verschafft hatten.

Die verständigte Polizei leitete unverzüglich die Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug, einem silbernen Mercedes, ein. Der gesuchte Wagen konnte noch am selben Abend gegen 20.30 Uhr auf einem Acker bei Sailauf sichergestellt werden. Jedoch fehlte von den Insassen jede Spur. Die Spurensicherung arbeitet Polizeiangaben zufolge mit Nachdruck.