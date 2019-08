Die Polizei in Unterfranken sucht nach Heinz Pritzel: Seit Mittwochvormittag (14. August) wird ein 78-Jähriger aus dem Seniorenwohnheim in der Weidenbörnerstraße in Goldbach (Landkreis Aschaffenburg) vermisst. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet um Hinweise.

Im selben Gebiet sucht die Polizei aktuell auch nach der erst 14–jährigen Leonie.

Zuletzt wurde er im Wohnheim gesehen

Der 78-jährige Heinz Pritzel wurde zuletzt am Mittwoch, gegen 08.30 Uhr, in dem Wohnheim gesehen. Nachdem ihn das Pflegepersonal nicht mehr auffinden konnte, alarmierten die Verantwortlichen die Polizei. Diese überprüfte zwischenzeitlich die Umgebung und mögliche Anlaufstellen. Dabei kam auch ein Personensuchhund zum Einsatz. Sämtliche Maßnahmen verliefen allerdings ergebnislos.

Von dem Vermissten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

etwa 155 Zentimeter groß

sehr schlanke Figur

graue kurze Haare

trägt Brille und ein Hörgerät

blau-schwarzes T-Shirt

braune Jacke

Vermisster orientierungslos

Der Vermisste ist gut zu Fuß, könnte allerdings orientierungslos sein. Wer den 78-Jährigen gesehen hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.