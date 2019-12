Fränkin (49) hat akute Leukämie - So können Sie helfen

Die Typisierungsaktion findet am Samstag (14. Dezember 2019) in Haibach (Kreis Aschaffenburg) statt. Zwischen 11 und 15 Uhr können sich potenzielle Stammzellenspender in der Kultur- und Sporthalle typisieren lassen. Folgende Kriterien müssen erfüllt sein, um spenden zu können:

zwischen 17 und 55 Jahren alt

schwerer als 50 Kilogramm

höchstens einen Body-Mass-Index (BMI) von 40

keine schweren Krankheiten, wie psychischen Erkrankungen, keine Diabetes-Erkrankungen, keine Krebs-Erkrankungen

Eine detaillierte Aufstellung der Kriterien zur Aufnahme in die Spenderdatei der "DKMS" finden Sie hier.

Die "DKMS" als gemeinnützige Gesellschaft führt den Kampf gegen Leukämie beziehungsweise Blutkrebs auf der finanziellen Basis von Spenden: Da jede Typisierung 35 Euro kostet, bittet die Organisation um Spenden.

Bank: DKMS Spendenkonto/Commerzbank

IBAN: DE49 7004 0060 8987 0001 76

Verwendungszweck: "Heike"

Jährlich erkranken in Deutschland über 13.000 Menschen an Leukämie. Angaben der Deutschen Krebsgesellschaft zufolge, trifft es durchschnittlich vor allem 60- bis 70-jährige Menschen. Heike liegt mit einem Alter von 49 Jahren somit unter dem Durchschnitt.