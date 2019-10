Ein stilles Örtchen mit Einblick: Gläsernes Klo in Aschaffenburg sorgt für Aufregung

Nach dem Besuch beim Bäcker noch einmal auf der Toilette verschwinden, war in einer Backwerk-Filiale in Aschaffenburg zuletzt eher ungünstig. Die Kundentoilette befindet sich direkt hinter einer komplett gläsernen Fensterfront.

Gläserne Toilette in Aschaffenburg: Fensterfront gab ein Blick

Für jeden, der außen stand, war es so möglich, den Toilettengang eines Jeden zu beobachten. Gewollt war das Ganze allerdings nicht, wie der br berichtet. Umbaumaßnahmen waren für die ungewöhnliche Situation verantwortlich. Mittlerweile ist die Scheibe vom Betreiber in der Aschaffenburger Herstallstraße komplett beklebt worden, so dass das stille Örtchen seinem Namen wieder gerecht wird.