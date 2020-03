Dreister Dieb beklaut schlafenden Obdachlosen in Aschaffenburg - Zeugen reagieren vorbildlich: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (08.03.2020) konnten mehrere Passanten einen 23-Jährigen dabei beobachten, wie er in der Frohsinnstraße einem schlafenden Obdachlosen einen Becher mit Kleingeld entwendete. Darüber berichtet die Polizeiinspektion aus Aschaffenburg am Tag danach.

Der Mann nahm den kompletten Becher, der vor dem Schlafenden stand, an sich und flüchtete. Passanten, die das beobachteten, handelten blitzschnell.

Aschaffenburg: Passanten stoppen dreisten Jugendlichen

Die aufmerksamen Zeugen reagierten vorbildlich und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Täter wurde anschließend zur Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht, wo er nach erfolgter Sachbearbeitung entlassen wurde.