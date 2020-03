Coronavirus in Aschaffenburg: Frau infiziert - Familie in Quarantäne

In Aschaffenburg ist eine Frau positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab die Stadt Aschaffenburg per Pressemitteilung bekannt. Die Frau war mit ihrer Familie in Südtirol in Urlaub und zeigte nach der Rückkehr leichte Symptome. Der Ehemann und die drei Kinder haben keine Symptome.

Die Frau, ihr Ehemann und die drei Kinder befinden sich in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt Aschaffenburg ermittelt zurzeit die Kontaktkette. Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages, so die Stadt Aschaffenburg.

Aktueller Stand zum Coronavirus - Jetzt für Newsletter anmelden

Alle Informationen zur Ausbreitung und den Gefahren des Coronavirus finden Sie in unserem ständig aktualisierten Live-Ticker zur Epidemie.