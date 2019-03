Betäubungsmittel: Kurze Flucht eines 21-Jährigen in Kahl

Beamte der Polizei Alzenau wollten am Sonntag in Kahl einen jungen Mann kontrollieren. Der 21-Jährige flüchtete daraufhin. Eine uniformierte Streife ergriff den Flüchtigen am Kahler Bahnhof. Der junge Mann war im Besitz von Betäubungsmitteln.

Flucht vor Zivilstreife

Gegen 22 Uhr sollte ein junger Mann von einer Zivilstreife in der Bahnhofsstraße kontrolliert werden. Dieser suchte daraufhin sein Heil in der Flucht. Streifenpolizisten stellten den 21-Jährigen am Bahnhof in Kahl. Nach der Kontrolle war den Beamten klar, warum der junge Mann geflohen war. Bei der Durchsuchung kamen zehn Gramm Marihuana zum Vorschein. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher und leiteten die erforderlichen Maßnahmen ein. Danach entließen die Polizisten den jungen Mann.

