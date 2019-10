20-Jährige wurde in Aschaffenburg vermisst: Seit Sonntagabend (20. Oktober 2019) hatte die Polizei nach einer 20-Jährigen aus Aschaffenburg gesucht.

Die in einer Einrichtung der Lebenshilfe wohnende Frau war am Sonntagabend nicht ins Haus zurückgekehrt. Da sie möglicherweise orientierungslos war, hatte die Polizei am Montag schließlich eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.