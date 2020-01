Aschaffenburg vor 26 Minuten

Betrug

Seniorin verliert sechsstelligen Geldbetrag - Betrüger bringen 71-Jährige um gesamte Ersparnisse

In Unterfranken hat eine Seniorin am vergangen Sonntag ihre gesamten Ersparnisse verloren. Die 71-Jähre übergab ihr gesamtes Geld an sogenannte Callcenterbetrüger.