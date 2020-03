Ein 68-jähriger Landwirt brachte am Samstag (21.03.2020) mehrere Schweine und ein Rind zum Schlachthof in Aschaffenburg. Doch letzteres erkannte offensichtlich, was ihm bevorstand und ergriff die Flucht, berichtet die Polizei. Ein ähnlicher Fall hatte sich im Januar in Mittelfranken abgespielt.

Vom Schlachthof in der Südbahnhofstraße lief das Tier in Richtung Eisenbahnbrücke bzw. dem Mainufer. Schnell versuchten die Beteiligten das große Tier wieder einzufangen: Die Polizei und Feuerwehr sperrten Straßen. Trotzdem konnten sie das aufgebrachte Tier nicht fassen.

Da das wildgewordene Rind unberechenbar war und sich nicht bändigen ließ, war es für andere Menschen eine Gefahr. Eine Polizeistreife musste die Flucht beenden und erschoss das Tier mit einem Gewehr. Zu Schäden an Autos und Personen kam es bei der Verfolgung glücklicherweise nicht.