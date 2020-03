Obernau vor 1 Stunde

Wohnungsbrand kurz nach Mitternacht in Unterfranken: Mann (25) schwer verletzt

Sechs Menschen sind bei einem Wohnhausbrand in Unterfranken in der Nacht zum Montag verletzt worden. Einer von ihnen erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht wurde.