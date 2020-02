Aschaffenburg: Mutmaßliche Bandendiebe geschnappt - Polizei sucht nach Komplizin

Handelt es sich um Bandendiebstahl?

Die beiden Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. Es besteht der dringende Tatverdacht des schweren Bandendiebstahls. Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall, insbesondere zur Identität der noch unbekannten Zafira-Fahrerin, werden von der Kriminalpolizei Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt. Geprüft wird dabei auch, ob den Festgenommenen weitere Kleintransporter-Aufbrüche in Unterfranken nachgewiesen werden können.

Um weitere Hinweise zu bekommen, bittet die Polizei nun um Hilfe von etwaigen Zeugen.

• Wer hat im Laufe des vergangenen Wochenendes in Sailauf etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Kleintransporter-Aufbruch in der Von-Cancrin-Straße in Zusammenhang stehen könnte?

• Wer hat möglicherweise den Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen "Am Klingengraben" in Frohnhofen beobachtet?

• Wer ist möglicherweise auf eine Frau aufmerksam geworden, bei der es sich um die flüchtige Zafira-Fahrerin handeln könnte?

• Wer hat in Zusammenhang mit dem im Steigerer Weg abgestellten silbernen Renault-Laguna Verdächtiges beobachtet und kann eventuell Angaben zu den Fahrzeuginsassen machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.