Aschaffenburg: Mann soll Nacktbilder der Ex verteilt und eine Rohrbombe gebastelt haben

In Aschaffenburg steht seit Montag (5.8.) ein 44-Jähriger vor Gericht. Die Liste der Vorwürfe gegen den Angeklagten ist lang: Er soll unter anderem eine Rohrbombe gebastelt haben, um seine Ex-Freundin zu töten, und Nacktbilder der Frau in Aschaffenburg verteilt sowie im Internet verbreitet haben.

Aschaffenburg: Mehrere Anklagepunkte

Wegen insgesamt knapp einem Dutzend verschiedener Delikte steht der 44-Jährige seit Montag vor dem Landgericht Aschaffenburg. Dort räumte er einen Teil der Vorwürfe ein, andere bestritt er energisch. In Unterfranken musste sich ein 21-Jähriger wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten: Ihm wurde vorgeworfen seine Exfreundin an den Haaren gezogen zu haben.

So gab der Mann zu, dass er - wohl aus Rache - Nacktfotos seiner Ex-Freundin verbreitete. Vehement wandte er sich jedoch gegen den Vorwurf, er habe seine Ex-Freundin mit einer Rohrbombe töten wollen. Die von der Anklage ins Feld geführten Beweisstücke hätten einem geplanten privaten Feuerwerk dienen sollen. Sein Verteidiger verwies darauf, dass auch ein gefundener Zünder nicht funktionstüchtig gewesen sei. Am Nachmittag sollte die Ex-Freundin, die auch als Nebenklägerin auftritt, vor dem Gericht aussagen.

Weitere Straftaten werden dem Angeklagten vorgeworfen

Der Angeklagte bestritt vor Gericht ebenfalls den Vorwurf des Versicherungsbetrugs. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, einen Einbruch in sein Fitnessstudio sowie in sein Privathaus vorgetäuscht zu haben. Einen anderen Strafvorwurf räumte er dagegen ein: Er gab zu, dass er bereits einer anderen Ex-Freundin auf unzulässige Weise nachgestellt habe - per Stalking.

Eine andere Ex-Freundin wollte er laut Anklage mutmaßlich mit einem Säureanschlag entstellen. Darüber hinaus wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann auch noch Verkauf von Dopingmitteln, Schändung der Totenruhe, unerlaubter Waffenbesitz, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstahl vor, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

