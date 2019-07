Aschaffenburg: Mann fällt bei Streit auf Kopf - Kontrahent bekommt Angst und ruft Polizei

Streit in Unterfranken: In Alzenau (Kreis Aschaffenburg) kam es am frühen Freitagmorgen (19. Juli 2019) zu einem Streit zwischen zwei Männern. Im Eifer des Gefechts schubste der eine Mann seinen Gegner, wodurch dieser stürzte, mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug und ohnmächtig wurde.

Angst um Gegner

Aus Angst, dass seinem Rivalen etwas Schlimmeres passiert sein könnte, rief der Mann die Polizei. Nach dem Eintreffen der Beamten und des Rettungsdienstes, kam dieser jedoch schnell wieder zu sich. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Eine genaue Abklärung des Sachverhalt muss noch erfolgen.

