Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr schlug ein 23-Jähriger seinem 25-jährigen Kontrahenten auf einem Parkplatz in der Müllerstraße in Aschaffenburg nach einem Streit mit der Faust ins Gesicht. Dabei erlitt der Geschädigte eine blutige Nase und eine Prellung am Unterkiefer. Der Grund für den Streit ist bislang nicht bekannt.

Die alarmierten Polizeistreifen fahndeten nach dem Tatverdächtigen und konnten ihn schließlich in der Kolpingstraße festnehmen. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand und biss einen Polizeibeamten in den Oberschenkel. Die blutende Bisswunde des Beamten musste im Klinikum Aschaffenburg ambulant versorgt werden.

Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend wurde er in der Haftzelle der Polizeiinspektion Aschaffenburg ausgenüchtert. Er wird wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte angezeigt.