Aschaffenburg: Halbes Kilo "Amphetaminpaste" bei Wohnungsdurchsuchung gefunden

Halbes Kilo Amphetaminpaste: Beamte der Aschaffenburger Polizei haben am späten Sonntagnachmittag verschiedenste Drogen bei einem 34-Jährigen gefunden. Das teilte die Polizeiinspektion in einem Pressebericht mit. Am Sonntag, 26. Januar 2020 um kurz vor 17 Uhr fiel den Polizisten am Aschaffenburger Hauptbahnhof der Mann auf, als er in Richtung Eingangshalle lief.

Große Mengen an Betäubungsmitteln

Bei der Durchsuchung des 34-Jährigen fanden die Beamten neben diversen Betäubungsmittel auch Kokain. Aufgrund dieses dringenden Tatverdachts des Drogenbesitzes führte die Polizei anschließend auch eine Wohnungsdurchsuchung durch. Dabei wurden zahlreiche weitere Drogen gefunden. Unter anderem befand sich knapp ein halbes Kilogramm "Amphetaminpaste" im Kühlschrank des Tatverdächtigen. "Amphetaminpaste" entsteht wenn man Amphetamin mit verschiedenen Lösungsmitteln und Salz streckt. Dabei entsteht der Geruch nach verwesendem Fisch.