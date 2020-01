Fast wäre die arme Frau arm gewesen. Am Montagnachmittag gelang es der Aschaffenburger Polizei jedoch rechtzeitig drei junge Männer vorläufig festzunehmen. Die drei aus Düsseldorf stammenden Trickbetrüger hatten sich als Polizisten ausgegeben. Auf diese Weise kamen die 16- bis 19-Jährigen an das Ersparte einer 78-Jährigen. Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen.

So lief der Betrug ab: Am Montagnachmittag wurde eine 78-jährige Aschaffenburgerin von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen und mit einer Geschichte über Einbrecher, die mit Bankmitarbeitern zusammenarbeiten würden, dazu veranlasst, den Inhalt ihres Bankschließfaches nach Hause zu holen und überprüfen zu lassen.

Trickbetrüger in Unterfranken: Falscher Polizist nutzt Vertrauen aus

Wenig später wurde die Frau von einem jungen Mann aufgesucht, der sich als Kriminalpolizist ausgab und das Bargeld der Seniorin überprüfen wollte. Der Betrüger machte der Witwe glaubhaft, dass es sich bei dem Geld um Falschgeld handeln würde und dieses nun sichergestellt werden müsse. Daraufhin verließ der bis dahin Unbekannte das Anwesen der Rentnerin mit dem Bargeld im fünfstelligen Bereich.