In der vergangenen Sonntagnacht (12. Januar 2020) ist es gegen 23.20 Uhr zu einer hitzigen Situation in einem Taxi im unterfränkischen Aschaffenburg gekommen. Dort stieg ein 25-jähriger Mann zusammen mit einer unbekannten Dame in ein Taxi ein, das in Richtung Würzburger Straße fahren sollte. Wie die Polizei berichtet, verließ die Frau das Fahrzeug nach kurzer Strecke und zahlte einen Teilbetrag der bisherigen Fahrtkosten. Der Taxifahrer setzte die Fahrt fort.

Aschaffenburg: Fahrgast (25) greift Taxifahrer mit brennender Zigarette an