Elfjähriger mit Auto in Aschaffenburg unterwegs: Bei der Verkehrskontrolle eines Autos am Ostersonntag (12.04.2020) gegen 20.55 Uhr in der Unterhainstraße staunten die Beamten nicht schlecht, als ein Elfjähriger am Steuer des Fahrzeuges saß. Das berichtet die Polizei Aschaffenburg. Vor kurzem ist ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg von seinem eigenen Auto eingeklemmt worden und musste mit einem Hubschrauber ins Klinikum geflogen werden.

Der 43-jährige Vater des jungen Autofahrers befand sich auf dem Beifahrersitz und gab an, mit seinem Sohn Fahrübungen vorgenommen zu haben. Die Weiterfahrt des Elfjährigen wurde unterbunden.

Den 43-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis, seinen Sohn wegen Fahren ohne Erlaubnis.