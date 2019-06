Die Polizei hatte seit Freitagnachmittag nach einem 17-jährigen Mädchen gesucht, die in Aschaffenburg vermisst wurde. Nun wurde das Mädchen gefunden.

Die Polizei gab bekannt, dass die Vermisste am Sonntagabend am Bahnhof in Kahl am Main angetroffen werden konnte. Ihr geht es gut.

Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung

Zuvor war mit einer Personenbeschreibung und Lichtbild nach ihr gesucht worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird nun widerrufen - Name und Bild sollen nicht weiter verbreitet werden.

Die Polizei bedankt sich auch für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung.