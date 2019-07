Am Mittwoch, gegen 11.45 Uhr, befuhr ein Tankfahrzeug die Bundesstraße 469 von der A3 kommend in Richtung Mainhausen. Hierbei erlitt der Fahrer einen Schwächeanfall und wurde ohnmächtig. Im Verlauf dessen lenkte das Tankfahrzeug nach links auf den Gegenfahrstreifen und touchierte die dortige Schutzbeplankung, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Ein entgegenkommender Lkw und ein nachfolgendes Auto konnten noch rechtzeitig auf deren Gegenfahrstreifen ausweichen. Es kam lediglich zur seitlichen Berührung der beiden Großfahrzeuge.

Bundesstraße 469 für eine Stunde gesperrt - Tankfahrzeugfahrer im Krankenhaus

Hierdurch abgerissene Fahrzeugteile beschädigten das nachfolgende Auto. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Der Fahrer des Tankfahrzeuges wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen verletzt. Die Bundesstraße 469 musste im zweispurigen Bereich zur Unfallaufnahme für circa eine Stunde vollgesperrt werden.

