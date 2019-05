Eine Herde ausgebüxter Schafe sorgte am Mittwochmorgen (1. Mai 2019) für einen Polizeieinsatz. Autofahrer, die auf der AB10 in Richtung Hösbach unterwegs waren, alarmierten die Polizisten in Aschaffenburg über eine Schafsherde auf der Straße. Polizeioberkommissar Enrico Ball sagte dazu: "Gegen 7.30 gingen die ersten Telefonanrufe von Autofahrern ein, die über eine riesige Schafsherde auf der Straße berichteten." Bis der Schäfer kam um seine Lämmer wieder ins Gehege zurück zu bringen, kümmerten sich die Polizisten um die Tiere und sorgten dafür, dass sie nicht noch einmal auf die Straße liefen.

Dabei wurde niemand verletzt: Als die Polizeistreife ankam, hatten die Lämmer die Straße bereits geräumt und grasten auf einer Wiese neben der Straße.

Aschaffenburg: Bereits Einsatz wegen ausgebrochener Pferde

Bereits am Samstag (27. April 2019) mussten die Aschaffenburger Polizisten ausrücken, um einige ausgebrochene Pferde in der Nähe von Laufach einzufangen.