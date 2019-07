In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 03.45 Uhr, erhielt die Polizei Aschaffenburg die Mitteilung, dass ein betrunkener junger Mann in den Main gestiegen und nicht mehr aufzufinden sei. Sofort wurden massive Kräfte der Feuerwehr und der Wasserwacht alarmiert, die sich in der Dunkelheit auf die Suche des 19-Jährigen machten. Dies teilte die Polizei Aschaffenburg am Donnerstag mit.

Er konnte schon bald auf einer Maininsel gefunden werden. Diese war nicht weit von der Einstiegsstelle am Mainufer unterhalb der Suicardusstraße entfernt. Der junge Mann wurde mit einem Boot ans trockene Ufer gefahren und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Was sich der Mann bei seinem nächtlichen Bad gedacht hatte, ist unbekannt.

