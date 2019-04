Aschaffenburg vor 50 Minuten

Verkehrsunfall

Aschaffenburg/Bayern: Mann bewusstlos am Steuer - Auto prallt gegen Bushaltestelle

Im Aschaffenburger Stadtteil Leider wurde ein Mann am Steuer seines Wagens bewusstlos und kracht in ein Bus-Häuschen. Die davor wartenden Fahrgäste konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.