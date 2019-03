Leichenfund in Unterfranken: Am Donnerstagvormittag (14. März 2019) wurde in Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) ein toter Mann aus dem Fluss Kahl geborgen. Laut Informationen der Polizei Unterfranken trieb die Leiche auf der Wasseroberfläche des Flusses. Die Freiwillige Feuerwehr barg den Mann, nachdem Zeugen den toten Mann gegen 12 Uhr bemerkt hatten.

Leichenfund in Unterfranken: Wie starb der Mann?

Die Passanten wählten umgehend den Notruf. Für den Mann kam jedoch jegliche Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Derzeit ist noch unklar, um wen es sich handelt. Die Identifizierung des Leichnams läuft in den kommenden Tagen. Derzeit prüft die Rechtsmedizin die Sachlage.

Wie der Mann gestorben ist, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten Zum Video "Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten"

