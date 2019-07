Wohnungsbrand in Unterfranken: Am Freitagabend (5. Juli 2019) ist es im unterfränkischen Heigenbrücken (Kreis Aschaffenburg) zu einem Wohnungsbrand gekommen. Laut örtlicher Polizei erlitten dabei drei Bewohner des Hauses eine Rauchgasvergiftung. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Wohnungsbrand in Heigenbrücken: Feuerwehrfrau kippt um

Der Brand brach gegen 18.45 Uhr im Promenadenweg aus. 65 Kräfte von umliegenden Feuerwehren bekämpften die Flammen. Bei den Löscharbeiten erlitt eine Feuerwehrfrau einen Kreislaufkollaps. Sie wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen. In Unterfranken ist ein Motorradfahrer verunglückt: Der Biker wollte Vögeln auf der Straße ausweichen und stürzte.

