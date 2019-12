In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es am Roßmarkt in Aschaffenburg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem 33-jährigen VW-Fahrer. Doch dies war erst der Anfang: Laut Polizei endete der Vorfall in einer Sachbeschädigung.

Vor einer Bar wollte der 33-Jährige mit seinem Fahrzeug in eine Hofeinfahrt fahren, wobei er dem 28-Jährigen über den Fuß fuhr und diesen dadurch leicht verletzte.

Freunde treten aus Rache gegen Auto

Dies bekamen nun die danebenstehenden Freunde des jungen Mannes mit - und zerstörten nach einer kurzen Diskussion mit dem Fahrer das Rücklicht des Fahrzeuges, indem sie gegen den VW traten.

Erst durch die hinzugezogenen Streifen konnte die Situation beruhigt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Den Fahrer des VWs erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.