Aschaffenburg: 23-Jähriger wirft Frau Gläser gegen den Kopf - 20-Jähriger schlägt ihn zusammen

Gläser gegen den Kopf geworfen



Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg wurde am Sonntagmorgen, gegen 07:30 Uhr, auf eine Schlägerei in der Würzburger Straße aufmerksam.Dabei konnten die Polizeibeamten beobachten, wie ein 20-Jähriger auf einen am Boden liegenden 23-Jährigen aus Hessen einschlug. Erst unter Androhung von unmittelbaren Zwang ließ der 20-Jährige von seinem Kontrahenten ab.Da er weiter äußerst aggressiv war, musste der Mann gefesselt werden. Als der Rettungsdienst und die Polizeibeamten dem 23-jährigen Geschädigten helfen wollten, verhielt dieser sich ebenfalls äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften, so dass auch dieser gefesselt werden musste.Im Rahmen der ersten Befragung stellte sich heraus, dass der 23-Jährige aus Hessen offensichtlich zuerst zwei Gläser gegen den Kopf einer 23-jährigen Frau geworfen hatte. Im weiteren Verlauf würgte er dann den 20-jährigen Mann. Dieser ließ sich das nicht gefallen und schlug in der Folge auf den 23-Jährigen ein.Bei allen Beteiligten war offensichtlich Alkohol im Spiel. Der 23-Jährige musste mit einer Kopfplatzwunde, die 23-jährige Frau mit starken Kopfschmerzen ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert werden. Der 23-Jährige beleidigte die transportierenden Polizeibeamten auf dem Weg ins Krankenhaus noch massiv. Der 20-Jährige blieb bei der Auseinandersetzung unverletzt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt jetzt wegen diverser Körperverletzungs- und Beleidigungsdelikte.