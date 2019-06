Aschaffenburg: 17-Jährige aus Klinik vermisst - Polizei bittet dringend um Hinweise

Die Polizei bittet dringend um Hinweise zu einer vermissten Jugendlichen: Die 17-jährige Liliana Radu wird seit Freitagnachmittag vermisst.

Sie war am Freitagmorgen in der Klinik am Hasenkopf aufgenommen worden und hatte die Station gegen 14.00 Uhr dann unentschuldigt verlassen. Die Jugendliche, die in Alzenau wohnhaft ist, wurde seitdem nicht mehr gesehen und hat auch ihr Handy in der Klinik zurückgelassen.

Die Polizei hat bereits bekannte Anlaufadressen überprüft - bisher Fehlanzeige. Daher wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit:

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

170 cm groß

schlanke Figur

blonde, schulterlange und glatte Haare mit Mittelscheitel

bekleidet mit schwarzer Leggins mit seitlichen Reflektoren, schwarzer Jacke und rosafarbenen Sportschuhe

Zeugen, die eine Person gesehen haben, bei der es sich um Liliana handeln könnte oder Angaben zum Aufenthaltsort von der 17-Jährigen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-0 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.