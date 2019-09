Aschaffenburg vor 43 Minuten

Gewalt

Aschaffenburg: 16-Jährige will Streit zwischen Pärchen schlichten und wird selbst Opfer

Am Bahnhof in Aschaffenburg kam es zu einem Streit zwischen einem Pärchen. Eine 16-Jährige wollte den Streit schlichten und geriet so in die Fronten. Der 29-jährige Mann schlug ihr ins Gesicht.