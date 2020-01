15-Jähriger von drei Jugendlichen niedergeschlagen - als er am Boden liegt, treten sie einfach weiter: Am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, ereignete sich ein unschöner Vorfall in der Innenstadt von Aschaffenburg. Darüber berichtet die örtliche Polizeiinspektion in einer Pressemeldung am Tag danach.

Aschaffenburg: 15-Jähriger von drei Jugendlichen angegriffen

Zum erwähnten Zeitpunkt befand sich ein 15-Jähriger mit seinen Freunden auf dem Heimweg in der Aschaffenburger Innenstadt. Dann kamen den Jugendlichen drei Jungen im gleichen Alter entgegen. Aus unklaren Gründen schlugen die Jugendlichen auf den 15-Jährigen ein. Selbst als dieser am Boden lag, hörten die Angreifer nicht auf und traten weiterhin auf ihn ein. Zudem wurde der 15-Jährige bespuckt.